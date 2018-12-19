بعد إطلاقه.. اعرف مميزات تحديث iOS 12.1.2 الجديد

أعلنت شركة أبل عن إطلاق تحديث جديد لنظام التشغيل iOS 12.1.2.





فقد أصدرت الشركة تحديث نظام التشغيل iOS 12.1.2 بعد أسبوعين من تحديث 12.1.1 وبعد أسبوع من قيام الشركة بإطلاق الإصدار الأول من نظام التشغيل iOS 12.1.2 للمطورين، وبخلاف التحديث السابق، لا يتوفر نظام iOS 12.1.2 سوى لأجهزة ايفون وليس لأجهزة أيباد.





ووفقا لما نشره موقع fonearena الهندي، فتشير ملاحظات الإصدار من أبل إلى أن نظام التشغيل iOS 12.1.2 سيحقق إصلاحات للأخطاء في تنشيط eSIM ومشكلة الاتصال الخلوي في بعض الدول، إذ يركز هذا التحديث بشكل أساسي على إصلاحات الأخطاء بدلاً من تقديم أي مميزات جديدة، كما يتضمن إصدار iOS 12.1.2 تعديلات البرامج في الصين التي تعمل على إزالة وظائف Qualcomm الحاصلة على براءة اختراع.





وكانت محكمة صينية، قد أصدرت خلال الأسبوع الماضي، حظر على مبيعات ايفون بما في ذلك iPhone 6s وحتى iPhone X في الصين بعد أن حكمت بأن أبل قد انتهكت براءة اختراع كوالكوم بشأن تغيير حجم الصور وإعادة تنسيقها وإدارة التطبيقات باستخدام شاشة تعمل باللمس عند استخدام التطبيقات.





أما بالنسبة لميزة eSIM فقد تم توفيرها لأول مرة في تحديث iOS 12.1 وتوسيعها مع نظام iOS 12.1.1. في الولايات المتحدة، وهي تدعم الآن شبكات T-Mobile و Verizon و AT & T، وهى متوافقة مع هواتف iPhone XR و iPhone XS و iPhone XS Max