عاصي الحلاني يغني بصحبة ابنه: "من هون نحنا يا بشر"

نشر الفنان اللبناني عاصي الحلاني، عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر، فيديو يظهر فيه وهو يغني بصحبة ابنه "الوليد".





وظهر "عاصي" في الفيديو وهو يغني موالد للفنان الكبير وديع الصافي، وعلق قائلا: "من هون نحنا يا بشر من هون، من هون من قصة عمر، من بسمة الأيام للأيام، من صوت بيجيب البكي عالبال، من كوخ، من عزال، من موال، من دالية من عنقود، من غيمة بلاد المطر من هون".





ويحيي الفنان عاصي الحلاني حفلًا غنائيًا كبيرًا بالعاصمة الأردنية عمان، ليلة رأس السنة.











