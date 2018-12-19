مبعوث أمريكا الخاص بشؤون كوريا الشمالية يصل إلى سيؤول

وصل المبعوث الأمريكي الخاص بشؤون كوريا الشمالية، ستيفان بيغون إلى سيؤول، طبقاً لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس" وورلد الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء.

ومن المقرر أن يلتقي المسؤول الأمريكي مع نظيره الكوري الجنوبي لي دو هون غداً الخميس لمناقشة المسارات المحتملة لتحقيق تقدم في جهود نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.

وسيحضر بيغون بعد غد الجمعة اجتماعاً لمجموعتي العمل بين البلدين يتم خلاله مناقشة مسألة تخفيف العقوبات عن كوريا الشمالية ومشروعات التعاون بين الكوريتين، خاصة خطة إقامة حفل بمناسبة افتتاح مشروع ربط خطوط السكك الحديدية والطرق بين الكوريتين يوم الأربعاء المقبل.

وخلال فترة إقامته التي تستمر 4 أيام، يعتزم بيغون إجراء مناقشات مع المسؤولين الكوريين الجنوبيين حول الأسباب التي قد تكون قد حالت دون إتمام زيارة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى سيؤول خلال هذا العام كما كان مقرراً لها من قبل، كما سيتم تبادل وجهات النظر حول القمة الثانية المرتقبة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، والمنتظر أن تعقد في مطلع العام المقبل.

وفي سياق متصل، قال المبعوث الأمريكي الخاص إن "المسؤولين الأمريكيين سيحاولون تسريع وصول المساعدات الإنسانية إلى كوريا الشمالية"، وذلك في وقت تجد فيه واشنطن وبيونغ يانغ صعوبة في إحراز تقدم على صعيد المحادثات المتوقفة الرامية إلى وقف البرنامج النووي الكوري الشمالي.

وأضاف "سأجلس مع منظمات إغاثة أمريكية في أوائل العام الجديد لمناقشة كيف نضمن بشكل أفضل توصيل المساعدات المناسبة، خاصة خلال فصل الشتاء المقبل"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ستعمل مع الأمم المتحدة على مراجعة كيفية استثناء المساعدات من العقوبات.

وأقر أن حظر السفر، الذي يتطلب حصول موظفي الإغاثة الأمريكيين على تصاريح خاصة من وزارة الخارجية الأمريكية قبل السفر إلى كوريا الشمالية، ربما أثر على وصول المساعدات الإنسانية، وأضاف أن "المسؤولين الأمريكيين سيراجعون في أوائل العام المقبل الكيفية التي يمنحون بها التصاريح الخاصة بأغراض تسهيل وصول المساعدات".