سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 19-12-2018.. منتصف التعاملات
الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 02:03 م
الفجر الاقتصادي
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استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه، خلال منتصف تعاملات البنوك، اليوم الأربعاء 19 ديسمبر 2018، وتقدم بوابة الفجر تحديث يومى بأسعار الدولار خلال فترة تعاملات الظهيرة في البنوك العاملة في السوق المصرى الحكومية منها والخاصة والسوق السوداء ايضا من اهمها البنك الاهلى المصري الذي يقدم اقل سعر لبيع الدولار بنحو 17.88 جنيها، ويشهد الطلب على الدولار عالميا حالة من الارتفاع بسبب انخفاض العملة مما تسبب في الاقال عليها مؤخرا.
وجاءت أسعار الدولار على النحو التالي بحسب أخر التحديثات الصادرة عن البنك المركزى المصري وجاءت على النحو التالي:
سعر الدولار في بنك مصر
17.79 جنيه للشراء
17.89 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك القاهرة
17.86 جنيه للشراء
17.96 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك كريدى أجريكول
17.89 جنيه للشراء
17.96 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
17.86 جنيه للشراء
17.96 جنيه للبيع
سعر الدولار في السوق السوداء
سجل سعر الدولار في السوق السوداء نحو 17.88 جنيها.
سعر الدولار في البنك التجارى الدولي
17.86 جنيه للشراء
17.96 جنيه للبيع
مصرف أبوظبي الإسلامي
17.90 جنيه للشراء
17.98 جنيه للبيع
سعر الدولار العالمي
يشهد سعر صرف الدولار في العالم حالة من التراجع خلال الفترة الحالية ممنا تسبب في زيادة الطلب عليه العملة الامريكية خاصة بعد ان شهدت حالة من الارتفاع والاضطراب خلال الفترة الماضية الامر الذي اثر على اسعار الذهب بالسلب.
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 19-12-2018.. منتصف التعاملات
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