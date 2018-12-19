سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 19-12-2018.. منتصف التعاملات

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه، خلال منتصف تعاملات البنوك، اليوم الأربعاء 19 ديسمبر 2018، وتقدم بوابة الفجر تحديث يومى بأسعار الدولار خلال فترة تعاملات الظهيرة في البنوك العاملة في السوق المصرى الحكومية منها والخاصة والسوق السوداء ايضا من اهمها البنك الاهلى المصري الذي يقدم اقل سعر لبيع الدولار بنحو 17.88 جنيها، ويشهد الطلب على الدولار عالميا حالة من الارتفاع بسبب انخفاض العملة مما تسبب في الاقال عليها مؤخرا.





وجاءت أسعار الدولار على النحو التالي بحسب أخر التحديثات الصادرة عن البنك المركزى المصري وجاءت على النحو التالي: