رئيس "المواد النووية": إنشاء شركة للرمال السوداء على منطقة رشيد و إدكو خلال شهر





كشف الدكتور حامد ميره رئيس هيئة المواد النووية ، عن إنشاء شركة للرمال السوداء على منطقة رشيد و إدكو خلال شهر.





وأضاف "ميره " خلال تصريحات له على هامش مؤتمر الإستخدامات السلمية للطاقة النووية ، ان الرمال السوداء تحتوى على ٦ معادن هامة جدا و تصل الأرباح الستوية للمنطقة الواحدة مثل البرلس على سبيل المثال اذا ما بيعت او صدرت إلى ١٥٩ مليون دولار سنويا ، موضحا انه فى حالة وضع القيمة المضافة سيتم نقل حجم الإستثمارات من ١٥٠ مليار دولار إلى ٥ مليار دولار .





و أضاف انه سيتم إقامة مستعمرات صناعية بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى امر ان لا تهدر هذه الموارد و يتم استغلالها الإستغلال الأمثل .





على جانب اخر كشف "ميره " عن اقتناء الهيئة لطائرة فيزيائية تعتبر الوحيدة من نوعها فى الشرق الأوسط و المكلفة بإكتشاف المليون و نصف فدان و تقيم الخزان الجوفى المصرى .





و أضاف انه تم و لاول مرة فى تاريخ مصر تم إنتاج حامض الفوسفوريك على المستوى الغذائى لسد الفجوة بين احتياجنا و الإستيراد المقدر بملايين الدولارات و ذلك بالتعاون مع شركة النصر للكيماويات و أكاديمية البحث العلمى و شركة انبى و الجامعة مصر اليابانية و هيئة المواد النووية.







وكان قد تم إنشاء شركة وطنية بالتعاون مع القوات المسلحة لإدارة ملف الرمال السوداء في مصر، بما تحتويه من عناصر باهظة الثمن، لانها تعتبر كنز حقيقي ،لأنها تعد مكونا رئيسيا في العديد من الصناعات الكبرى مثل الحديد والصلب وغيرها من الصناعات الرئيسية.

وقال "ميره" فى تصريحات صحفية، أن الدولة تتجه حاليا للاستفادة القصوى من كافة الخيرات والمواد المعدنية الموجودة بها، والاستفادة منها اقتصاديا بهدف تقليل تصديرها كمواد خام، الذي يعد بمثابة إهدار للمال العام، لافتا إلى أن الهيئة شاركت في العديد من المشروعات الكبرى خلال الفترة الماضية، من خلال الاستفادة القصوى من طائرة الاستكشاف التي تمتلكها الهيئة.

وأشار إلى أنه بالفعل قامت الطائرة الخاصة بالهيئة بعمل مسح كامل لجميع المناطق حيث تم رصد 11 منطقة تحتوي على رواسب للرمال السوداء تم البدء في منطقة البرلس، حيث تم اجراء دراسة جدوى فنية واقتصادية كما قام استشاري استرالي بمراجعة الدراسات التي قمنا بها وأيدت ما وصلنا إليه.





