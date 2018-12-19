كورة ستار .. مشاهدة ريال مدريد وكاشيما بث مباشر Kora Star HD ريال مدريد ضد كاشيما مجاناً عبر Bein Sport 1 HD Yalla Shoot

يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة مشاهدة مباراة ريال مدريد وكاشيما انتلرز بث مباشر يوتيوب رابط الاسطورة في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، مباراة قوية منتظرة بين الفريقين يسعى كل فريق إلى الفوز وذلك من أجل التأهل إلى المباراة النهائية، ومن المقرر أن الفائز في هذه المواجهة سيواجه العين الإماراتي في النهائي المنتظر، وكان العين قد تأهل بعد الفوز التاريخي على ريفر بليت بنتيجة 6-5 من ركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل 2-2، مباراة قوية منتظرة ويسعى كل فريق إلى الفوز من أجل الوصول للمباراة النهائية.

كورة ستار .. مشاهدة ريال مدريد وكاشيما بث مباشر Kora Star HD ريال مدريد ضد كاشيما مجاناً عبر Bein Sport 1 HD Yalla Shoot

تم تحديد موعد اللقاء ليكون اليوم الأربعاء في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت مصر والسابعة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب مدينة زايد الرياضية وتنقل قناة بي ان سبورت اتش دي 1 اللقاء بتعليق حفيظ دراجي.

كورة ستار .. مشاهدة ريال مدريد وكاشيما بث مباشر Kora Star HD ريال مدريد ضد كاشيما مجاناً عبر Bein Sport 1 HD Yalla Shoot

توقيت مباراة ريال مدريد وكاشيما انتلرز

7:30 مساءاً بتوقيت السعودية .6:30 مساءاً بتوقيت مصر .6:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .6:30 مساءاً بتوقيت الأردن.6:30 مساءاً بتوقيت سوريا .6:30 مساءاً بتوقيت لبنان .7:30 مساءاً بتوقيت العراق .6:30 مساءاً بتوقيت السودان .7:30 مساءاً بتوقيت اليمن .6:30 مساءاً بتوقيت ليبيا .5:30 مساءاً بتوقيت تونس .5:30 مساءاً بتوقيت الجزائر .5:30 مساءاً بتوقيت المغرب .8:30 مساءاً بتوقيت الإمارات.7:30 مساءاً بتوقيت البحرين.8:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.7:30 مساءاً بتوقيت الكويت .7:30 مساءاً بتوقيت قطر.4:30 مساءاً بتوقيت موريتانيا.7:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر .4:30 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .