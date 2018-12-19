لبنان: وزير المالية سيحتفظ بمنصبه في الحكومة الجديدة

قال مسؤول لبناني كبير، اليوم الأربعاء، إن وزير المالية علي حسن خليل سيحتفظ بمنصبه في حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في البلاد.

ولبنان في طريقه لتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة مما يعزز الآمال في إنهاء 7 أشهر من حالة التشاحن الذي ألقى بظلاله على التوقعات الخاصة بالاقتصاد الذي يواجه صعوبات.

وبعد أكثر من 7 أشهر من الانتخابات البرلمانية، لم يتفق السياسيون اللبنانيون بعد على تشكيل الحكومة فيما يحذر المسؤولون من الأزمة الاقتصادية، وتعثرت جهود رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري بسبب المطالب المتصارعة للفصائل والتيارات المتنافسة للحصول على مقاعد في مجلس وزراء ينبغي تأليفه وفق نظام سياسي قائم على توازن طائفي دقيق.

وقال المعاون السياسي البارز لرئيس مجلس النواب نبيه بري، خليل أمس الثلاثاء إن "العملية أصبحت في المرحلة الأخيرة"، وحركة أمل الشيعية التي ينتمي إليها الوزير خليل متحالفة مع ميليشيا حزب الله المدعومة من إيران.

ولبنان الذي يعاني من تراكم الديون وركود الاقتصاد في حاجة ماسة إلى حكومة يمكنها الشروع في إصلاحات اقتصادية متوقفة منذ فترة طويلة لوضع الدين العام على مسار مستدام، وتعهد الحريري بخفض عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% على مدى 5 سنوات.