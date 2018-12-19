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تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 40 متهما بأحداث "عنف مسجد الفتح" لـ 15 يناير

الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 02:03 م
تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 40 متهما بأحداث عنف مسجد الفتح لـ 15 يناير
محكمة - أرشيفية
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مـروة هيـكل
 
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قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 40 متهما بأحداث "عنف مسجد الفتح"، لجلسة 15 يناير للمرافعة.

 

عقدت الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمراني وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلي وأمانة سر عمر عاشور.

 

جدير بالذكر أن المحكمة قد  قضت في وقت سابق بأحكام غيابية متفاوتة ما بين السجن المؤبد والمشدد على المتهمين.

 

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهي الجرائم التي جرت على مدى يومي 16 و17 أغسطس عام 2013.


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