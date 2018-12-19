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رسميا.. سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع "الحاوي" سليمان شعبان

الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 02:00 م
رسميا.. سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع الحاوي سليمان شعبان
سليمان شعبان
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علي نبوي
 
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أعلن معتز البطاوي المشرف العام على الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، التعاقد مع سليمان شعبان الشهير بالحاوي، قادما من صفوف كرداسة، لدعم الفريق بداية من يناير المقبل.


وأضاف البطاوي بأن اللاعب وقع على عقود انضمامه لمدة ٥ مواسم مقبلة، ليصبح لاعبا في صفوف النادي.


وتابع بأن النادي حصل على الاستغناء الخاص باللاعب ليكون الصفقة الثانية للفريق، بعد سيف الخشاب.


وواصل بأن الحاوي يمتلك قدرات مميزة، وسيكون مفاجأة الفريق في الدور الثاني، خاصة وأنه من مواليد ١٩٩٦.


وأتم البطاوي بأن الكابتن رمضان السيد أشاد بإمكانيات الحاوي وأثنى على الصفقة.

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