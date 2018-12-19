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نتنياهو يدعو مجلس الأمن لإدانة حزب الله

الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 01:57 م
نتنياهو يدعو مجلس الأمن لإدانة حزب الله
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رحاب منيعم
 
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حمّل رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو لبنان المسؤولية عن قضية الانفاق التي وصفها بالاعتداء من قبل حزب الله على إسرائيل، وذلك قبيل جلسة خاصة لمجلس الامن لبحث تلك القضية.

ودعا نتنياهو في كلمة ألقاها بعد أن استعرض أحد الضباط صورا لأنفاق حزب الله العابرة للحدود، مجلس الأمن إلى منح قوات "اليونيفيل"حرية الوصول إلى أي مكان في جنوب لبنان لكشف الأنفاق قبل أن يقوم حزب الله بإخفاء الأدلة.

وهدد نتنياهو أن اسرائيل ستقوم بكل ما يلزم لحماية "حدودها" وسكانها، وطالب قوات اليونيفيل بالقيام بعمل جدي،
وانتقد نتنياهو الجيش اللبناني وقال إنه لا يعمل شيئا لوقف حزب الله، بل يوجه أسلحته ضد الإسرائيليين.
ودعا مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، في تصريح صحفي، المجتمع الدولي إلى الرد بشكل حازم على تصرفات حزب الله، وعلى أن الوقت حان كي يستخدم مجلس الأمن جميع الوسائل المتوفرة لديه ضد البنى التحتية لحزب الله الذي تزداد قوته أكثر فأكثر.

وأشار دانون إلى أن الجلسة ستتناول "انتهاك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701" الذي تم تبنيه في نهاية حرب لبنان الثانية عام 2006، وهو يفرض قيودا على تسليح حزب الله.
المزيد عن: نتنياهو مجلس الامن حزب الله اليونفيل الانفاق
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