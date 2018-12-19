ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

وزير الإسكان: رفع نسبة تملُّك المواطنين للمساكن إلى 60% بحلول 2020

الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 01:55 م
وزير الإسكان: رفع نسبة تملُّك المواطنين للمساكن إلى 60% بحلول 2020
وزير الإسكان ماجد الحقيل
طباعة
Advertisements
الفجر السعودي
 
Advertisements

 

قال وزير الإسكان المهندس ماجد الحقيل، إن 143 ألف أسرة استفادوا من منتجات الوزارة وصندوق التنمية العقارية خلال العام الجاري 2018، مضيفاً أن 62 ألف أسرة من بين هذه الأسر تسلموا منازلهم بالفعل وسكنوا فيها.

 

وأوضح “الحقيل”، خلال ملتقى الميزانية السعودية 2019، الأربعاء، أن عدد المشاريع التي بدأت فيها الوزارة هذا العام 42 مشروعاً في مختلف مناطق المملكة.

 

وأكد، أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع 16 جهة حكومية لإدارة التحديات وتوفير الحلول السكنية المناسبة لكافة المواطنين؛ لرفع نسبة التملك إلى 60% بحلول 2020.

 

وتابع، أن الوزارة استطاعت بالتعاون مع مؤسسة النقد توفير حلول تمويلية متنوعة، وزيادة الإقراض من 2000 قرض عقاري شهرياً إلى 8 آلاف قرض.

 

وأشار إلى أنه تم رصد 14 مليار ريال خلال العام الماضي لتطوير 156 ألف قطعة أرض سيتم تسليمها للمواطنين بشكل مجاني لبدء بنائها، أو إقامة مشاريع سكنية عليها متكاملة الخدمات والمرافق بالشراكة مع القطاع الخاص.

 

وكشف أن الوزارة خصصت أكثر من 55 ألف أرض سكنية لمستفيدي الضمان الاجتماعي والأسر الأشد حاجة، سيتم إقامة مشاريع سكنية عليها وتسليمها لهم بالشراكة مع الجمعيات الخيرية والقطاع غير الربحي.

 

وأضاف، أن الشبكة الإلكترونية لإيجار تم إطلاقها هذا العام، وجرى خلال هذه الفترة توثيق أكثر من 100 ألف عقد إيجار إلكتروني واعتماد 10 آلاف وسيط عقاري في مختلف المناطق.

 

المزيد عن: وزير الإسكان ميزانية السعودية 2019 ماجد الحقيل تملك المساكن بيع العقارات السعودية الاسكان
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎Elfagr Sport - الفجر الرياضي‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
كأس العالم للأندية
كاشيما انتلرز - اليابان
-
x
18:30
-
ريال مدريد - أسبانيا
كأس كاراباو
آرسنال
-
x
21:45
-
توتنهام هوتسبير
تشيلسي
-
x
21:45
-
بورنموث
الدوري الألماني
شالكه 04
-
x
19:30
-
باير ليفركوزن
فيردر بريمن
-
x
21:30
-
هوفنهايم
بايرن ميونيخ
-
x
21:30
-
لايبزيج