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برشلونة يواصل الضغط للتعاقد مع دي يونج

الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 01:54 م
برشلونة يواصل الضغط للتعاقد مع دي يونج
فرينكي دى يونج
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الفجر الرياضي
 
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حسم برشلونة موقفه من التعاقد مع فرينكي دى يونج لاعب أياكس الهولندي، بالتوازي مع الوصول المحتمل لادريان رابيو نجم فريق بريس سان جيرمان الفرنسي إلى البلوجرانا، خلال الفترة المقبلة.


وقرر برشلونة الالتزام الراسخ مع فرينكي دى يونج، خاصة بعدما اجتمع ممثلو النادي الكتالوني يوم الخميس الماضي في برشلونة مع دورسون، وهو ما يمثل لاعب خط وسط اياكس.


ويريد برشلونة التعاقد مع دي يونج ورابيو، خاصة أن الأخير يبنضم في صفقة انتقال حر، بينما سيكون الهولندي الوريث المثالي لسيرجيو بوسكيتس في البرسا.

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