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حرب منتظرة بين ريال مدريد وبرشلونة في صفقة توريرا

الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 12:47 م
حرب منتظرة بين ريال مدريد وبرشلونة في صفقة توريرا
لوكاس توريرا
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الفجر الرياضي
 
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توقع سوق المراهنات رغبة ريال مدريد وبرشلونة في التعاقد مع لوكاس توريرا لاعب وسط فريق أرسنال الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.


ذكرت صحيفة الديلي ستار الإنجليزية، أن سوق المراهنات توقع أن يدخل ريال مدريد وبرشلونة في صفقة التعاقد مع الأوروجوياني لوكاس توريرا لاعب وسط فريق أرسنال الإنجليزي.


واشارت الصحيفة، إلى أن تألق توريرا مع أرسنال خلال الفترة الحالية دفع العديد من الأندية لمراقبته تمهيداً للتعاقد معه بعد قدومه لأرسنال في الصيف الماضي من سامبدوريا مقابل 26.5 مليون جنيه إسترليني.


ورجحت مكاتب المراهنات انتقال توريرا إلى ريال مدريد بنسبة 7/4، فيما جاء برشلونة بالمركز الثاني بمكاتب المراهنات بنسبة  3/1 بينما مانشستر سيتي في المركز الثالث في 10/3.

المزيد عن: لوكاس توريرا ريال مدريد برشلونة أرسنال
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