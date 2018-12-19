استقر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة على سفر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول إلى العاصمة السنغالية داكار، لحضور توزيع جوائز الكاف.

الجبلاية تستقر على تواجد أجيري باحتفالات الكاف





وكان أجيري طالب مسؤولي الجبلاية بالتواجد رفقة البعثة التي ستحضر الحفل، من أجل رغبته في دعم لاعبه محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والذي ينافس على جائزة أفضل لاعب بالقارة الإفريقية.

ومن المقرر أن يحضر الحفل كلًا من هانى أبوريدة رئيس الجبلاية بصفته عضوًا فى المكتب التنفيذى، وكرم كردى ممثلًا عن اتحاد الكرة، وأحمد مجاهد بصقته عضوًا فى لجنة كاف المُكلفة بالتنظيم للحفل.

وتصارع عدد من أعضاء الجبلاية على الدعو الرابعة والأخيرة لحضور الحفل من أرض الواقع، إلا أن قرار أبوريدة بسفر المدير الفني أنهى الخلافات وحسم الأمر بصفة رسمية.

وتُقام فعاليات جوائز الاتحاد الإفريقي "كاف" ، بالعاصمة السنغالية داكار، يوم 8 يناير المقبل على هامش اجتماعات المكتب التنفيذي، على أن يتم عقد اجتماع في اليوم التالي لحسم ملف استضافة كأس الإمم الإفريقية، والتي تتنافس عليها مصر وجنوب إفريقيا بدلًا من الكاميرون، والتي تم سحب منها شرف التنظيم بسبب عدم الإنتهاء من البنية التحتية قبل فعاليات البطولة المقرر لهل منتصف العام المقبل.