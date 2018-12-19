سعد سمير يستكمل برنامجه التأهيلي

يستكمل سعد سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يستكمل برنامجه التأهيلي، الذي يخضع له تمهيدا للعودة من جديد للمشاركة في المران الجماعي، وتجهيزه للمباريات الرسمية في الفترة المقبلة.









وتعرض سعد لإصابة بمزق في العضلة الخلفية، أبعده عن المشاركة في مباريات الفريق.









ويخضع سعد لبرنامج علاجي، على أن يحدد طبيب الفريق عقب العودة من رحلة إثيوبيا بداية تنفيذ اللاعب لمرحلة جديدة من البرنامج العلاجي والتأهيلي، وبداية الجري حول الملعب وتنفيذ تدريبات تأهيلية، على أن يحدد موعد عودته للمشاركة في المران الجماعي بناء على تنفيذه للمرحلة الثانية من التأهيل، وعدم وجود أي شكوى من الناحية الطبية.



