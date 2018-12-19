ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

سعد سمير يستكمل برنامجه التأهيلي

الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 12:39 م
سعد سمير يستكمل برنامجه التأهيلي
سعد سمير
طباعة
Advertisements
علي نبوي
 
Advertisements
يستكمل سعد سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يستكمل برنامجه التأهيلي، الذي يخضع له تمهيدا للعودة من جديد للمشاركة في المران الجماعي، وتجهيزه للمباريات الرسمية في الفترة المقبلة.


وتعرض سعد لإصابة بمزق في العضلة الخلفية، أبعده عن المشاركة في مباريات الفريق.


ويخضع سعد لبرنامج علاجي، على أن يحدد طبيب الفريق عقب العودة من رحلة إثيوبيا بداية تنفيذ اللاعب لمرحلة جديدة من البرنامج العلاجي والتأهيلي، وبداية الجري حول الملعب وتنفيذ تدريبات تأهيلية، على أن يحدد موعد عودته للمشاركة في المران الجماعي بناء على تنفيذه للمرحلة الثانية من التأهيل، وعدم وجود أي شكوى من الناحية الطبية.

المزيد عن: عودة سعد سمير سعد سمير تدريبات سعد سمير الاهلي الأهلي
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎Elfagr Sport - الفجر الرياضي‎
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
كأس العالم للأندية
كاشيما انتلرز - اليابان
-
x
18:30
-
ريال مدريد - أسبانيا
كأس كاراباو
آرسنال
-
x
21:45
-
توتنهام هوتسبير
تشيلسي
-
x
21:45
-
بورنموث
الدوري الألماني
شالكه 04
-
x
19:30
-
باير ليفركوزن
فيردر بريمن
-
x
21:30
-
هوفنهايم
بايرن ميونيخ
-
x
21:30
-
لايبزيج