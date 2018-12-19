الأهلي يؤدي مرانه الأخير غدا قبل التوجه للمطار

يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الأخير في القاهره غدا على ملعب التتش، قبل التوجه إلى إثيوبيا لخوض مباراة الإياب في دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.









ووفقا للبرنامج الذي حدده الجهاز الفني، يؤدي الأهلي مرانه عصر غد، على أن يتوجه الفريق إلى مطار القاهره، عقب نهاية المران استعدادا للسفر.









وكان الجهاز الفني قد منح اللاعبين راحة أمس من المران، عقب انتهاء مباراة النجوم في الدوري، على أن يستأنف مرانه اليوم.



