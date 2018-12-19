خطة إسرائيل لإجبار إيران على الانسحاب من سوريا

قالت مجلة عسكرية إسرائيلية، إن "هناك خطوات محددة ستتخذها تل أبيب هدفها دفع إيران للانسحاب من سوريا".

وذكرت مجلة "يسرائيل ديفينس" العسكرية الإسرائيلية، أن تل أبيب تعمل على ترتيب خطوات محددة لدفع إيران على الانسحاب من سوريا، خاصةً مع تخوف القيادات العسكرية الإسرائيلية من هذا التواجد.

وأفادت المجلة أنه بالتوازي مع تقليص نفوذ داعش في سوريا، فإن "إسرائيل من جانبها تعمل على إبعاد إيران من سوريا، عبر مجموعة من الخطوات".

ولم تحدد الصحيفة هذه الخطوات غير أنها أشارت إلى أن أبرزها سيكون عبر توجيه الضربات الجوية للأهداف الإيرانية في القلب السوري نفسه، وذلك رغم قلة هذه الضربات، منذ إسقاط الطائرة الروسية "إيل 20" في سبتمبر(أيلول) الماضي، وتوتر العلاقات الروسية الإسرائيلية، على إثرها.

وقالت المجلة، إن "التطبيق الفعلي لفرض عقوبات أمريكية على طهران، سيكون سبباً رئيساً في الانسحاب الإيراني من سوريا، فضلاً عن محاولة استهداف الأماكن التي تتمركز فيها إيران في بعض دول الشرق الأوسط".