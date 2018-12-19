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الأهلي يحدد موعد عودة نجيب

الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 12:35 م
الأهلي يحدد موعد عودة نجيب
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علي نبوي
 
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يعود محمد نجيب، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للمشاركة في المران الجماعي عقب عودة الفريق من إثيوبيا، وذلك بعدما شهدت الفترة الماضية تحسن حالة اللاعب بشكل كبير، وقطع شوطا كبيرا في برنامج التأهيلي الذي يخوضه له داخل ملعب ملعب التتش.


وتعرض نجيب لقطع في الرابط الداخلي للركبة خلال النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، وأدى برنامجا علاجيا، وبدأ مؤخرا الجري حول الملعب وتنفيذ بعض التدريبات التأهيلية.


ويخضع نجيب، لفحص طبي أخير عقب عودة الفريق من إثيوبيا، قبل مشاركته في المران للاطمئنان على حالته.

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‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
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