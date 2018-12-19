"لا يوجد اختفاء قسري ونقدم بط وحمام".. ماذا قال رئيس قطاع السجون عن أوضاع المساجين؟

كواليس عديدة وتصريحات مفاجئة، كشفها اللواء زكريا الغمري مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، خلال ندوة "الدور المجتمعي" بمركز بحوث الشرطة داخل أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، حول أوضاع السجون، ورواتب المساجين.

الاهتمام بملف السجون

استهل اللواء زكريا الغمري مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، حديثه، خلال ندوة "الدور المجتمعي" بمركز بحوث الشرطة، قائلًا؛ إن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية متابع جيد لملف السجون ويوجه بالاهتمام بالنزلاء باستمرار.

وأضاف "الغمري"، أن السجون تستقبل زيارات من الجهات المعنية للتأكد من حسن معاملة السجناء، لافتا إلى أن مساعدو وزير الداخلية السابقين لقطاع السجون أسسوا بنية قوية للقطاع.

سجون بلا غارمين

وكشف مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق مبادرة فريدة من نوعها "سجون بلا غارمين" وهي تجسد التكافل الاجتماعي واستفاد منها 18 ألف شخص مؤخرًا.

العفو الرئاسي

وتابع "الغمري"، أنه تم الإفراج بالعفو الرئاسي عن 51 ألف شخص مؤخرًا، والإفراج الشرطي عن نحو 4 آلاف شخص خلال 4 سنوات، وكل التقدير للشعب المصري الذي يتبرع بأمواله.

راتب المساجين

وحول أوضاع المساجين، أشار مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، إلى أن السجين في بعض المصانع بالسجون يحصل على راتب شهري ما بين 3 آلاف إلى 6 آلاف جنيه.

طعام المساجين

وأوضح "الغمري"، أنه يوجد في السجون "بط وحمام ونعام " ونصدر الفائض لمعارضنا لبيعها، وأن وزارة التضامن صرفت 102 مليون جنيه معاشات لأسر السجناء خلال 2018.

لا يوجد اختفاء قسري

وفيما يتردد حول وجود اختفاء قسري بالسجون، أكد مساعد وزير الداخلية، أنه لا يوجد سجين واحد داخل السجن بدون سند قانوني، متابعًا السجون ليس بها عدد كبير ونحن أقل من تركيا بالقياس على عدد السكان بنسبة 1 إلي 4، وأقل من إسرائيل، والسجون المصرية تنعم بمستشفيات وخدمات ضخمة مما يوفر حالة صحية للسجين.