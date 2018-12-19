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الصليب الأحمر: تبادل قوائم بأسماء 16 ألف معتقل في اليمن

الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 12:34 م
الصليب الأحمر: تبادل قوائم بأسماء 16 ألف معتقل في اليمن
صورة أرشيفية
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الفجر السعودي
 
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أعلن مسؤول باللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الأربعاء، أن الطرفين المتحاربين في  اليمن تبادلا قوائم تتضمن إجمالي 16 ألف اسم لأشخاص يعتقد أنهم معتقلون في إطار اتفاق لتبادل سجناء جرى التوقيع عليه الأسبوع الماضي.

 

وقال فابريزيو كاربوني المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنه في غضون 40 يوما على توقيع الاتفاق في 11 ديسمبر كانون الأول سيكون أمام اللجنة الدولية للصليب الأحمر عشرة أيام لمقابلة من يتم الإفراج عنهم وترتيب نقلهم.

 

وأوضح أنه من المتوقع أن تتضمن القوائم أسماء بعض الأجانب المحتجزين في البلاد.

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