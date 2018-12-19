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الرباط والأنوار يعلن تشكيل الجهاز الفني الجديد

الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 12:34 م
الرباط والأنوار يعلن تشكيل الجهاز الفني الجديد
الرباط والانوار
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هيثم حبيب
 
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أعلن نادي الرباط والأنوار ببورسعيد عن تشكيل الجهاز الفنى الجديد الذي سيتولى قيادة الفريق الأول بالنادى فيما تبقي من عمر مسابقة دورى القسم الثالث عقب رحيل هاني حودة عن قيادة الفريق البورسعيدي.

 

وسوف يتولى قيادة الفريق فنيا دكتور عماد الباشا ويعاونه السيد أبوبكر وسامبو والسعيد نجاح وخالد رضوان مدربا لحراس المرمى وأحمد بيومى مديرا إداريا للفريق .

 

جدير بالذكر أن الفريق يحتل حاليا مؤخرة ترتيب المجموعة العاشرة برصيد ٨ نقاط حيث لم يتمكن من تحقيق الفوز سوى في مناسبة واحدة فقط وهزم في تسع مباريات وتعادل فى خمس مباريات .

 

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