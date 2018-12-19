عبد الحفيظ وعدلي يسبقان الأهلي إلى إثيوبيا

توجه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى إثيوبيا اليوم الأربعاء من أجل ترتيب كافة الأمور المتعلقة بإقامة البعثة وملاعب التدريب الخاصة بمباراة جيما الاثيوبي المقرر لها الاحد القادم في إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.









وفضل عبد الحفيظ وعدلي إن يسبقا البعثة بيوم من أجل الاطمئنان علي كافة الأمور الخاصة بالرحلة قبل سفر البعثة.









يذكر أن بعثة الأهلي تطير إلي أثيوبيا مساء غدا الخميس استعدادا لمواجهة جيما الاثيوبي.









وكان الأهلي قد حقق فوزا ثمينا على بطل أثيوبيا بهدفين نظيفين في لقاء الذهاب الجمعة الماضي في برج العرب بالإسكندرية.



