ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عبد الحفيظ وعدلي يسبقان الأهلي إلى إثيوبيا

الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 12:27 م
عبد الحفيظ وعدلي يسبقان الأهلي إلى إثيوبيا
سيد عبد الحفيظ
طباعة
Advertisements
علي نبوي
 
Advertisements
توجه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى إثيوبيا اليوم الأربعاء من أجل ترتيب كافة الأمور المتعلقة بإقامة البعثة وملاعب التدريب الخاصة بمباراة جيما الاثيوبي المقرر لها الاحد القادم في إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.


وفضل عبد الحفيظ وعدلي إن يسبقا البعثة بيوم من أجل الاطمئنان علي كافة الأمور الخاصة بالرحلة قبل سفر البعثة.


يذكر أن بعثة الأهلي تطير إلي أثيوبيا مساء غدا الخميس استعدادا لمواجهة جيما الاثيوبي.


وكان الأهلي قد حقق فوزا ثمينا على بطل أثيوبيا بهدفين نظيفين في لقاء الذهاب الجمعة الماضي في برج العرب بالإسكندرية.

المزيد عن: سيد عبد الحفيظ سمير عدلي جيما الاثيوبي اياب دور الـ32 الاهلي الأهلي
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
كأس العالم للأندية
كاشيما انتلرز - اليابان
-
x
18:30
-
ريال مدريد - أسبانيا
كأس كاراباو
آرسنال
-
x
21:45
-
توتنهام هوتسبير
تشيلسي
-
x
21:45
-
بورنموث
الدوري الألماني
شالكه 04
-
x
19:30
-
باير ليفركوزن
فيردر بريمن
-
x
21:30
-
هوفنهايم
بايرن ميونيخ
-
x
21:30
-
لايبزيج