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أستاذ اقتصاد: لقاء السيسي ورئيس البنك الدولي غاية في الأهمية

الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 12:26 م
أستاذ اقتصاد: لقاء السيسي ورئيس البنك الدولي غاية في الأهمية
الدكتورة يمن الحماقي - أرشيفية
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قالت الدكتورة يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن مقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الرئيس التنفيذي للبنك الدولي على هامش فعاليات المنتدى الأوروبي الإفريقي بالنمسا غاية في الأهمية، وتحمل آفاقا مهمة خاصة أن المعونات لم تسهم في تحقيق أي أهداف في القارة الإفريقية، ولم تكن الحل الأمثل للتنمية في القارة.


وأضافت "الحماقي" خلال مداخلة هاتفية مع فى برنامج  "8 الصبح" على قناة "dmc"، وأن المقابلة ستكون لها آثارا مهمة جدا خاصة مع اهتمام البنك الدولي ومساهمته الجيدة في متابعة ظروف الفقر في الدول النامية، ومساعدات فنية في الطاقة الجديدة والمتجددة ومساهمته في التعليم والصحة في الوقت الذي تركز فيه مصر وتمضي قدما في عمل مشروع تأمين صحي اجتماعي شامل وتدشين مبادرة 100 مليون صحة وعمليات إصلاح التعليم.

المزيد عن: مصر المنتدى الأوروبي الرئيس عبدالفتاح السيسي الدكتورة يمن الحماقي
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