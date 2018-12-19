أزمة بين بوستر فيلم نادي الرجال السري" وجروب "جت في السوستة".. كريم عبدالعزيز يعتذر

نشر الفنان كريم عبد العزيز، عبر صفحته الرسمية بـ "فيسبوك" بوستر فيلمه الجديد "نادي الرجال السري".





كتب عبد العزيز معلقًا على البوستر:"إلى رجالة جروب جت في السوسته، متزعلوش يا رجالة دا مجرد توارد أفكار بين مصمم الأفيش و الجروب، وأنا شخصيًا لسه عارف دا فعليًا، تحياتي ليكم جميعًا ومنتظركم تشرفوني وتتفرجوا على الفيلم وإن شاء الله يعجبكم".





يُذكر أن الفنان كريم عبد العزيز طرح عبر صفحته الرسمية بوستر الفيلم، والذي ظهر مشابهًا للصورة الرسمية لجروب "جت في السوستة"، الأمر الذي قوبل بعاصفة من الرفض في التعليقات على البوستر، وتدارك عبد العزيز الأمر ليعلن اعتذاره. ​