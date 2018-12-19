محمد يوسف: عودة الثقة للأهلي مفتاح عبور جيما الأثيوبي

أكد محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صعوبة مواجهة جيما الأثيوبي المقرر لها الاحد القادم في إياب دور الـ 32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا.









وأضاف : «نتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة العودة تقودنا إلي قطع خطوة جديدة في مشوار البطولة بالتأهل إلي دور المجموعات».









وأوضح أن لقاء العودة في أثيوبيا لا يقل أهمية علي الاطلاق عن لقاء الذهاب الذي أقيم في برج العرب بالإسكندرية، مؤكدًا أن مباراة العودة تعد الشوط الثاني في هذا الدور الذي يسعى للفريق لتخطيه.









وأشار يوسف إلي أن الجهاز الفني يثق في قدرات لاعبي الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية تقودهم إلى حجز بطاقة التأهل إلي دور المجموعات مؤكدًا علي أن الانتصارات الأخيرة في الدوري واستعادة الثقة زادت من دوافع اللاعبين لمواصلة الانتصارات أيضا علي الصعيد الإفريقي وذلك بعد الفوز ذهابا علي بطل أثيوبيا.









جدير بالذكر أن الأهلي فاز ذهابا علي جيما الاثيوبي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.



