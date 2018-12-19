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مدير سابق بالأمم المتحدة: الوضع السكاني في مصر مقلق

الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 12:24 م
مدير سابق بالأمم المتحدة: الوضع السكاني في مصر مقلق
الدكتور مجدى خالد - أرشيفية
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قال الدكتور مجدى خالد، المدير السابق لصندوق السكان بالأمم المتحدة بالقاهرة، إن الوضع السكاني في مصر مقلق، حيث أن مصر من أعلى معدلات الزيادة السكانية على مستوى العالم، قائلًا: إن "الزيادة السكانية تعوق التنمية لأن التنمية لابد أن تزيد  بـ3 أو 4 أضعاف معدلات النمو".

وأضاف "خالد" فى لقاء خاص مع برنامج"8 الصبح" على قناة dmc ، أن معدلات الزيادة السكانية تفوق معدلات النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مصر ترتيبها الـ13 على مستوى العالم بالنسبة للزيادة السكانية.

وأوضح أن معدل عدد الأطفال لكل أسرة مصر 3.5، مفيدًا بان مصر تستهدف لمرحلة الاستقرار السكاني بحيث يكون معدل الأطفال في الأسرة الواحدة 2 فقط، مؤكدًا أن ذلك لن يتم إلا من خلال استخدام وسائل تنظيم الأسرة.


المزيد عن: مصر مجدي خالد تنظيم الاسرة الزيادة السكانية الدكتور مجدى خالد
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