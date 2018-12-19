تياجو سيلفا: رابيو اختار الرحيل عن باريس سان جيرمان

أكد تياجو سيلفا قائد ومدافع باريس سان جيرمان الفرنسي أن زميله أدريان رابيو اتخذ قراره النهائي بالرحيل عن الفريق الباريسي في الصيف المقبل بالمجان.





وقال تياجو سيلفا في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بعد فوز باريس على أورليان 2-1 بالأمس بكأس الرابطة الفرنسية: رابيو اتخذ قراره ، ويجب علينا احترامه ، والآن حان الوقت للتفكير في اللاعبين الموجودين هنا وأين يمكنهم الوصول.







وأضاف: الأمر صعب ، إنه قرار شخصي جدًا ، ولا يمكنك تقديم المشورة عندما يكون اللاعب قد اتخذ قراره بالفعل.





وتابع: من المؤسف أن نفقد صديقا عظيما في غرفة الملابس ، وهو لاعب لديه العديد من الصفات ، لكنه اتخذ قراره ويجب علينا احترامه ، والآن علينا التفكير في اللاعبين الموجودين هنا.





وعن قرار النادي بتجميد رابيو لأنه لا يريد التجديد ، قال تياجو سيلفا: لا أستطيع الإجابة حول هذا الأمر ، ولكن ما أود قوله أن النادي أهم من أي لاعب ، رابيو صديق لي ، قضينا العديد من السنوات معًا ، ومن المؤسف أن نراه في مثل هذا الموسم ، لكنه اتخذ قراره والنادي اتخذ قراره أيضًا ، وليس لدينا ما نضيفه.