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08 قطع 'زطلة' بشاحنة في مجاز الباب

الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 12:16 م
08 قطع 'زطلة' بشاحنة في مجاز الباب
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مروى الجلاصي
 
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راقبت دورية تابعة لفرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بمجاز الباب ولاية باجة خلال الليلة الفاصلة بين يومي 18 و19 ديسمبر 2018، شاحنة نقل خفيف على متنها شخصين عمرهما 23 و31 سنة قاطنين معتمدية تستور.

وبتفتيش الشاحنة و المعنييان، حجز الدورية لدى أحدهم 08 قطع من مخدر القنب الهندي "الزطلة".

وباستشارة النيابة العمومية، أذنت للفرقة المذكورة بالإحتفاظ بهما ومباشرة قضية عدلية في شأنهما، موضوعها "مسك واستهلاك مادة مخدرة"، إلى جانب حجز الشاحنة.
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