الطالع الفلكى الأربِعَاء 19/12/2018..بُرج الثّروَة!





**القمر فى الرّبع الثّانى ، القمر فى الثّور.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الحَمَلْ.





**غربيّاً: "الشّمس" فى برج القوس من 22 نوفمبر - 21 ديسمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج القوس من 16 ديسمبر - 14 يناير.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الإكليل من 7 ديسمبر - 19 ديسمبر.





*اليوم 10 كهيك قبطى، 19 كانُون أوّل رُومى ، 11 رَبيعٍ الثّانى ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: بُصّى يا أمينة أنا شربت شويّة من مَنَابِك(إشربها كلها مش عاوزه حاجة) مِشْ حتزعلى يعنى؟ طيب أنا حَشْرَبْهَا وأوُم أجِيبْلِكْ مَيّة.(وحيد سيف من فيلم القطار-1986)





*القمر فى الثّور "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*من أسرار صفات مواليد

برج الثور إمتلاكهم لمهارة تكوين الثروات وتراكم الأموال ، منصوحون بالعمل فى الأعمال التجارية الخاصة بهم ومتابعة ترميم وصيانة مُمتلكات العائلة التى تدر أرباحاً على المدى الطويل كالعقارات والأراضى الزراعية والمحلات التجارية والمقاهى ، يعشقون العطور والتهام الأطعمة الشهيّة والإستمتاع بالأنشطة المنزلية (إنْدُور) داخل جدران المنزل كالإستماع للمُوسيقى ومشاهدة الأفلام الكوميدية وأداء الواجبات الزوجية ، إن أردت إهداء هدية لمولود الثور فالعطور هدية مناسبة بالإضافة لمجموعة كاملة من مُنتج معيْن (مجموعة كاملة لأغانى مطرب مُعين، مجموعة طوابع كاملة لدولة مُعينة ، مجموعة قصصيّة كاملة لأديب مُعيْن..إلخ) يكمن عيبهم الكبير فى العناد والتشبث بالرأى ومهارة التوفير التى يشاركهم فيها مواليد الميزان والتى قد تزيد عن الحدّ.









إلى الطّوالع اليوميّة....





برج الحمل: شعورك بالصقيع يتوقّف على حجم الملابس الثقيلة التى ترتديها ، هذا يعنى الإنتباه لأموالك ونفقاتك وألا تَشْتَرِ إلا ماتحتاجه فقط وليس لِهَوَس الشراء.





برج الثور: الحَدَسْ أوالشّعور بالقلق من شخص أو مشروع دون سبب واضح يجعل من الضرورى التوقف عن الإستمرار فيه حتى إشعارٍ آخر، أو التخلى عنه.









برج الجوزاء: لاتُلقِ بكل ثقلك على قريب أو صديق بحجّة العَشَم، كل منّا يحمل أعباءه الخاصّة فاطلب المساعدة فى حدود المعقول،إذا كان حبيبك عسل.

برج السّرطان: العصبية أو الكآبة أوتشتت القدرة الذهنية على التركيز قد يكون سببها نقص فى عناصر الطعام، قم بتناول بعض الفيتامينات بجانب طعامك اليومى.





برج الأسد: الحاسّة السّادسة أو الشّعور بالضيق أو القلق من أمرٍ ما دون سبب واضح يجعل من الضرورى التوقف عن الإستمرار حتى القيام بفحص الأمر بدقّة.





برج العذراء: المواقف الصعبة دائماً ما يكون لها جانبها المشرق، يكفى أن تعرف الصّديق وقت الضيق ، وألا تكرّر نفس الخطأ.





برج الميزان: برجك يعنى الموازنة بين الكرم والحرص ، العقل والقلب ، موازنة فى علاقتك بين الوالدة والزوجة ، لا تسمح لكفّة بالشطط على حساب كفّة أخرى.





برج العقرب: البداية الصحيحة تعنى إنهاء نصف الطريق ، هذا يعنى أن تُدقّق فى صغائر الأمور فى عملك مهما بدت تافهة فمنها يأتى الفشل، لتوفرالوقت والجهد.





برج القوس: كل المشاريع العملاقة كانت بداياتها مُتواضعة، تذكر ذلك إن كنت تستخف مقدار ما أنجزته من تقدم، أنجز القليل لكن أنجزه بإتقان.





برج الجدى: أن تعرف مهاراتك فهذا جيّد، أن تعرف حدود مهاراتك وسقف قدراتك فهذا مُمتاز لتوفّر على نفسك قطع وعود قد لا تتمكّن من الوفاء بها.





برج الدّلو: إرضاء الناس غاية لاتُدرك وهى سُنّة الحياة لإختلاف الناس وطبائعهم، لكن الحلّ الوَسَط المُنَاسِب للجميع مُمكن إن توفرت المرونة.





برج الحُوت: الأشخاص السّيئون غالباً يظلون سيّئين، ولامجال لتوقّع تغيير ولو طفيف فى سلوكهم البغيض، لا تورّط نفسك مع مشبوهين بحجّة توقّع مكاسب.



