أول تعليق من سولسكاير بعد تدريب مانشستر يونايتد

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ، اليوم الأربعاء ، تعيين النرويجي أولي جونار سولسكاير ، بشكل رسمي ، مديرًا فنيًا مؤقتًا للفريق حتى نهاية الموسم الحالي 2018/2019.









وقد أعلن مانشستر يونايتد بالأمس ، إقالة المدرب جوزيه مورينيو من تدريب الفريق بسبب سوء وتراجع نتائج الفريق منذ بداية الموسم.









ووفقًا لبيان النادي الرسمي ، سيتولى سولسكاير مسؤولية تدريب الفريق الأول بأثر فوري بعد إقالة جوزيه مورينيو بالأمس وسينضم إليه في الجهاز الفني المعاون مايك فيلان إلى جانب مايكل كاريك وكيران ماكينا.









وسيظل سولسكاير مع الفريق لحين توصل الشياطين الحمر لاتفاق مع مدرب يتولى المهمة بعقد دائم.









وأظهر سولساكير أول رد فعل على قرار تعيينه مدربًا مؤقتًا لليونايتد حيث قال: مانشستر يونايتد في قلبي ومن الرائع العودة إلى هنا بهذا المنصب، أتطلع إلى العمل مع هذه المجموعة الموهوبة من اللاعبين، الجماهير والجهاز الفني والجميع في النادي.