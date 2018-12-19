القومي للطفولة يفجر مفاجأة: لا يوجد نص في القانون يمنع زواج الأطفال

قال صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج يحدث في مصر، إنه لا يوجد نص في القانون يمنع زواج الأطفال في مصر، حيث إن القانون يمنع توثيق الزواج وليس الزواج في حد ذاته، وهذا يمثل فراغًا تشريعيًا.





وأضاف "عثمان"، أن المجلس القومي للطفولة والأمومة تحرك في واقعة خطوبة طفلَين في كفر الشيخ من خلال إبلاغ النيابة العامة وإقرار ولي أمر الطفلين أمام النيابة بعدم إتمام الزواج إلا بعد بلوغ الطفلين السن القانونية.





وكانت قد ردت سهير محمد، والدة الطفل فارس، الذي عقد خطوبته، بكفر الشيخ، إن المجلس القومي للأمومة والطفولة لم يتواصل معها، وأنها لم توقع على أي تعهد للجنة العامة لحماية الطفل بكفر الشيخ، كما قال بيان المجلس القومي للأمومة والطفولة صباح اليوم.





وتابعت في تصريحات صحفية: ما حدث حفل خطوبة عادي، وعقد القران سيتم بعد بلوغهما السن القانونية وإنهاء دراستهما، وأن الخطوبة مستمرة، ولن يتم فسخها، كما ادعى البعض.









وكان قد أصدر المجلس بيانا جاء فيه:





أحبط المجلس القومي للطفولة والأمومة، زواج طفلين بمحافظة كفر الشيخ، حيث انتشرت على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورا لطفلين في حفل خطبة.





وأشارت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والامومة، أنه تم رصد هذه الواقعة عن طريق خط نجدة الطفل (16000) وتم تسجيله برقم (148479)، وتم تكليف اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة كفر الشيخ لإعمال شئونها والتقصي عن هذه الواقعة وتقديم تقرير بشأنها.





وأكدت "العشماوي" أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، حيث تقوم اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة كفر الشيخ بتوعية أسرة الطفلين بمخاطر الزواج المبكر وأخذ التعهد اللازم على والدي الطفلين بحسن رعايتهما، وعدم تكرار ذلك ووقف أي إجراء في هذا الزواج لحين بلوغ الطفلين للسن القانونى للزواج، حتى يكون لديهم الوعى الكامل لتحمل المسئولية في هذا الشأن.





وفي هذا الصدد أدانت الدكتورة عزة العشماوي، هذا الزواج والذي يعد انتهاكا صارخ لحقوق الطفل، مشيرة إلى أن نشر مثل هذه الصور هو تشهير بالأطفال ومخالف للمادة "١١٦ "مكرر (أ) من قانون الطفل، مناشدة رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدم تداول هذة الصور لما فيها من انتهاك لحقوق الطفل.





ونوهت "العشماوي" بأن المجلس يقوم بدوره الفعال فى مناهضة زواج الاطفال، مشددة على إتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها حماية الأطفال من أي انتهاكات أو عنف يمكن أن يتعرضون له، موضحة أن السن القانونى للزواج سواء للفتيات أوالذكور هو ١٨ عام وذلك وفقا لقانون الأحوال المدنية وقانون الطفل.





وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لخطوبة ورقص الطفلين فارس وندى بكفر الشيخ.





وكشفت والدة الطفل فارس تفاصيل خطوبة نجلها في سن الـ 15 عامًا، قائلة: «الفيديو حقيقة ودي عادة عندنا وحبينا نأكد إن ندى لفارس ونفرح شوية».





وأضافت الأم لبرنامج "مساء دي ام سي" المذاع عبر قناة دي ام سي أن نجلها في المرحلة الإعدادية، وليس صغيرا على الزواج.





وأكدت: «فارس انتو شايفينه صغير بس هو كبير،و أهالي العروسة مش ممانعين، إحنا قريب وعايزين نفرح ومفيش مشكلة عندنا وفارس شغال مع والده».





واختتمت: الجميع بيتعامل مع فارس إنه كبير علشان هو بيشتغل مع والده في الصيف، والناس كلها عارفة.



