هكذا علقّ تامر امين على "فوتوسيشن" محمد صلاح

قال الإعلامي تامر أمين إن محمد صلاح أصبح نجم عالمي تتهافت عليه بيوت الأزياء، مشيرًا إلى أن أحد بيوت الأزياء اتفق مع صلاح على "فوتوسيشن" يتم نشره في إحدى المجلات بمقابل مبلغ مالي كبير.





وأضاف أمين، في حلقة الثلاثاء من برنامج "آخر النهار"، أن جلسة تصوير محمد صلاح لم تعجبه، موضحًا أنه يعشق محمد صلاح الذي أصبح رمزًا، إلا أن نوعيات الأزياء التي ارتداها "غير مريحة"، على حد قوله.





ووصف أمين ما ارتداه محمد صلاح من ملابس بـ"الفانكي"، وقال: "الصور فيها سيكس باكس جامدين ربنا يزيد ويبارك"، مشيرًا إلى أن الاستايلست "نكشوا" شعر صلاح ليتماشي مع الملابس التي يُعلن عنها.





وتابع أمين: "الأزياء غالية لكنها مش حلوة" لافتًا أن صلاح "برنس عن كده".