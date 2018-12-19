ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

هكذا علقّ تامر امين على "فوتوسيشن" محمد صلاح

الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 11:07 ص
هكذا علقّ تامر امين على فوتوسيشن محمد صلاح
محمد صلاح وتامر أمين
طباعة
Advertisements
الفجر الفني
 
Advertisements
قال الإعلامي تامر أمين إن محمد صلاح أصبح نجم عالمي تتهافت عليه بيوت الأزياء، مشيرًا إلى أن أحد بيوت الأزياء اتفق مع صلاح على "فوتوسيشن" يتم نشره في إحدى المجلات بمقابل مبلغ مالي كبير.

وأضاف أمين، في حلقة الثلاثاء من برنامج "آخر النهار"، أن جلسة تصوير محمد صلاح لم تعجبه، موضحًا أنه يعشق محمد صلاح الذي أصبح رمزًا، إلا أن نوعيات الأزياء التي ارتداها "غير مريحة"، على حد قوله.

ووصف أمين ما ارتداه محمد صلاح من ملابس بـ"الفانكي"، وقال: "الصور فيها سيكس باكس جامدين ربنا يزيد ويبارك"، مشيرًا إلى أن الاستايلست "نكشوا" شعر صلاح ليتماشي مع الملابس التي يُعلن عنها.

وتابع أمين: "الأزياء غالية لكنها مش حلوة" لافتًا أن صلاح "برنس عن كده".
المزيد عن: محمد صلاح وتامر أمين محمد صلاح جلسة تصوير محمد صلاح تامر أمين الإعلامي تامر أمين
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎الفجر الفني‎
استطلاع رأي
فستان رانيا يوسف في القاهرة السينمائي حرية شخصية أم فعل فاضح؟!
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
كأس العالم للأندية
كاشيما انتلرز - اليابان
-
x
18:30
-
ريال مدريد - أسبانيا
كأس كاراباو
آرسنال
-
x
21:45
-
توتنهام هوتسبير
تشيلسي
-
x
21:45
-
بورنموث
الدوري الألماني
شالكه 04
-
x
19:30
-
باير ليفركوزن
فيردر بريمن
-
x
21:30
-
هوفنهايم
بايرن ميونيخ
-
x
21:30
-
لايبزيج