توضيح عراقي بشأن زيارة برهم صالح إلى سوريا

تناقلت وسائل عربية، الثلاثاء، معلومات تفيد بعزم الرئيس العراقي، برهم صالح، زيارة سوريا بعد أيام، إلا أن الرئاسة في بغداد أصدرت بيانا يشير إلى عدم وجود ترتيبات لذلك.

وقال المتحدث باسم بالرئاسة العراقية، لقمان الفيلي، في بيان مقتضب اليوم الأربعاء، إن برهم صالح "يتواصل مع كل دول الجوار ولم يقرر بعد ترتيبات لزيارة العاصمة دمشق".

وأضاف الفيلي أن "الأنباء التي تحدث عن زيارة صالح إلى دمشق بعد أيام غير صحيحة"، نافيا بذلك المعلومات التي تناقلتها وسائل إعلام محلية وعربية عن الزيارة المرتقبة.

وكانت مواقع إخبارية نقلت عن وكالة سبوتنيك قولها إن مصادر دبلوماسية عراقية أفادت بأن صالح سيزور سوريا، بعد أن كان الرئيس السوداني، عمر البشير، قد أقدم على خطوة مماثلة.