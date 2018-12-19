حقيقة تغيير الرسوم المفروضة على الوافدين بالسعودية

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان في مؤتمر صحفي، الأربعاء، إنه لا توجد نية لتغيير الرسوم المفروضة على الوافدين.

وأضاف خلال مؤتمر الميزانية المنعقد اليوم، أن الحكومة تراجع دوريا بشكل عام مبادرات برنامج التوازن المالي، وتتأكد من أنها تحقق مستهدفاتها.

وأوضح وزير المالية السعودية، أنه إذا تبين أن أي المبادرات الحكومية قد لا يحقق المستهدف يتم مراجعته.

أكد متحدث الجوازات السعودية بدر القريني على أن التعليمات تنص على تجديد الإقامات للطلاب من أبناء المقيمين شرط ألا تتجاوز أعمارهم الـ25 عاما.

وأوضح القريني لصحيفة "عكاظ" السعودية اليوم الأحد أن تجديد إقامات التابعين للمقيم ذكورا أو إناثا يتم بناء على إثبات عدم زواج البنات، إضافة إلى إثبات التحاق الأبناء بالمدارس والجامعات السعودية.

وجاء ذلك ردا على سؤال حول شروط تجديد رخص الإقامة لأبناء المقيمين ممن تجاوزت أعمارهم 25 عاما، ولا يزالون على مقاعد الدراسة في المراحل الجامعية.

وجاء هذا الإعلان، بعد مطالبات أولياء الأمور الجهات المختصة بإيجاد حلول للطلاب الذين تقتضي سنوات دراستهم في بعض التخصصات كالطب والهندسة تعديهم السن المحددة بـ25 عاما، لاسيما وأنهم يحملون إفادات رسمية بذلك من الجهات التعليمية.