محافظ السويس وقائد الجيش الثالث يفتتحان أعمال تطوير مدرسة التوفيق للصم (صور)

افتتح اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس واللواء رفيق رأفت قائد الجيش الثالث اليوم الأربعاء، أعمال التطوير مدرسة التوفيق للصم وضعاف السمع المرحلة الإعدادية والثانوية.

وتفقد محافظ السويس وقائد الجيش الثالث، خلال الجولة، الفصول الدراسية وورشة نجارة ورشة الملابس الجاهزة ومسجد المدرسة.

وكما تفقد اللواء صقر واللواء رفيق الملاعب التي تم إنشاؤها للعبة كرة القدم والسلة الطائرة وألعاب القوى، كما عرضت المدرسة فيلما صغيرا يوضح أعمال التطوير التي أقيمت بالمدرسة.

وعرض طلاب المدرسة عددًا من الفقرات الفنية والاستعراضية في فناء المدرسة وتوجهت مدير المدرسة بالشكر إلى القوات المسلحة على المجهود المبذول في إعادة تطوير المدرسة لتظهر بشكل يليق بها.

وعبر المحافظ، عن سعادته بالأنشطة الموجودة بالمدرسة، مؤكدا على كل الدعم والرعاية من قبل المحافظة لذوي القدرات الخاصة وتقدم بالشكر الجيش الثالث في تطوير مدرسة الصم والبكم كنوع من المشاركة المجتمعية.

حضر الافتتاح وليد شوقي رئيس حي عتاقة وسلمى شاعر وكيل مديرية التربية والتعليم في السويس والدكتورة إيمان مصطفى مدير التربية الفكرية في السويس وأشرف السروي مدير التعليم العام وعدد القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

يذكر أن اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، واللواء رفيق عرفات، قائد الجيش الثالث الميداني، كانا قد زارا جهاز تنمية شمال خليج السويس بمنطقة الأدبية بعتاقة بمرافقة الدكتور لبيب محمد كمال وكيل وزارة الصحة بالسويس ووليد شوقي رئيس حي عتاقة وأسماء مخلوف نائب رئيس جهاز تنمية شمال خليج السويس وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية بالسويس.



وفي الجولة تفقد المحافظ، وقائد الجيش الثالث، المركز الطبي المقام منذ عام 2001 علي مساحة 1230 متر مربع كمنحة من دولة اليابان في ذلك الوقت ولم يتم تشغيله منذ إنشائه.





وأكد المحافظ على وكيل وزارة الصحة بإعداد دراسة سريعة عن المركز الطبي الياباني وإمكانية تشغيله لخدمة طريق السويس السخنة والمشروعات الصناعية والسياحية والمدن السكنية بالمنطقة.





وكلف "صقر"، حي عتاقة برفع الإشغالات الموجودة علي طريق السخنة وأمام الشركات والقرى السياحية وتوقيع غرامات وتحرير محاضر للمخالفين.





وأكد المحافظ على مسئولي جهاز تنمية شمال خليج السويس بعتاقة بأعداد دراسة لرفع كفاءة ورصف طريق الأدبية، مشيرا إلي تفعيل المشاركة المجتمعية من الشركات في تنمية وتطوير الطرق والشوارع بالسويس.