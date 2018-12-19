وزير الاقتصاد والتخطيط: تراجع معدل البطالة السعودي بدءا من 2019

قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، محمد التويجري، إن الاستثمار الأجنبي المباشر تضاعف إلى 13 مليار ريال في 2018.

وأضاف التويجري خلال جلسة توجهات الميزانية العامية بمشاركة وزيري المالية والاقتصاد ومحافظ ساما أن الاستثمار الأجنبي يحتاج بنية تحتية كاملة للتشريعات والقوانين.

وقال التويجري إن السعودية تتوقع تراجع معدل البطالة لديها بدءا من 2019 من مستواه الحالي البالغ 12.9%.

وأبلغ الوزير محمد التويجري مؤتمرا صحافيا عقب إعلان الميزانية "الرقم 12.9%... نتوقع أن يبدأ بالتراجع من 2019."

وأضاف أن مساهمة المواطنين السعوديين في سوق العمل تبلغ 42% حاليا.

5 قطاعات جاهزة للخصخصة بالربع الأول

وفي سياق متصل، قال وزير الاقتصاد السعودي إن هناك 5 قطاعات جاهزة للخصخصة في الربع الأول من 2019.

ويُدخل المسؤولون السعوديون مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لبناء وتشغيل مرافق البنية التحتية إلى جانب مبيعات الأصول في تعريفهم للخصخصة.