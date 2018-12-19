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محافظ المركزي السعودي: وضع العملة "مطمئن جدا"

الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 10:53 ص
محافظ المركزي السعودي: وضع العملة مطمئن جدا
محافظ المركزي السعودي
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الفجر السعودي
 
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قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ساما أحمد الخليفي، اليوم الأربعاء، إن وضع العملة المحلية الريال "مطمئن جدا"، محذرا من أن البنك لن يسمح بالمضاربة فيها.

 

وأضاف الخليفي "عندما نقول إنه (الريال) خط أحمر، المقصود أننا لن نسمح لأحد أن يضارب عليه".

 

وأوضح أنه لا نية للمساس بسعر صرف الريال الآن أو في المستقبل. وتبقي السعودية على سعر صرف الريال مربوطا عند 3.75 للدولار.

 

ولفت الخليفي إلى أن حجم القروض نما بنسبة 1.7% خلال عام 2018.

 

وأضاف الخليفي أن نسبة إقراض المؤسسات المتوسطة والصغيرة من إجمالي محفظة الإقراض المصرفية تقترب من النسبة المستهدفة عند 5%.

 

وأكد محافظ ساما لم يتم فرض أي قيود على التحويلات.

 

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