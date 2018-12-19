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رئيس الوزراء العراقي يمنح نادية مراد وزوجها جوازين دبلوماسيين

الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 10:48 ص
رئيس الوزراء العراقي يمنح نادية مراد وزوجها جوازين دبلوماسيين
نادية مراد وزوجها
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وكالات
 
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قرر رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أمس الثلاثاء، منح المواطنة العراقية الحائزة جائزة السلام الدولية نادية مراد وزوجها جوازين دبلوماسيين، عازيا ذلك إلى دورهما الإنساني.

                             

وقال عبد المهدي في كلمة له خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي إن: "مجلس الوزراء قرر اليوم منح نادية مراد وزوجها جوازين دبلوماسيين، تكريما لدورهما الإنساني".

 

وأضاف أن: "مجلس الوزراء عاكف أيضا على حل مشكلة موظفي العقود وإنصافهم، ولن نخضع لأي ضغوط تعرقل تقديم الخدمات للمواطنين".

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