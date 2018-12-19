حريق بمعهد الأورام بدمنهور.. ومدير الحسابات يكشف السبب

شب حريق محدود بغرفة إدارية بمعهد الأورام بدمنهور دون حدوث أى إصابات، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه.





تلقي اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة دمنهور بنشوب حريق بإحدى الغرف بمستشفى معهد الأورام الكائن بشارع الكورنيش دائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بقيادة العقيد أحمد عشماوى والمقدم محمد بلبع.





وبالفحص تبين نشوب حريق داخل غرفة مخصصة لحفظ الأوراق والملفات الحسابية بالطابق الرابع بالمبنى الإداري بالمعهد وتم السيطرة عليه وإخماده دون حدوث ثمة إصابات.





وبعد الفحص وسؤال سامى.ر.ا. مدير الحسابات بالمعهد وأحمد.ر.م. موظف بالمعهد قررا بمضمون ما تقدم وأرجعا سبب الحريق نتيجة وصول شرز ناتج عن أعمال لحام تنده صاج أعلى السلم المجاور للغرفة المشار إليها وامتداده بداخلها وأضافا باحتراق جزئى لعدد من الأغلفة الخارجية لعدد من الملفات والأوراق الخاصة بالوحدة الحسابية بالمعهد ولم تؤثر على صحة البيانات والمعلومات المدونة بها ولم يتهما أحد بالتسبب فى ذلك.







