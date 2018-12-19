رئيس أوكرانيا يعترف: لم أتحدث بالأوكرانية قط قبل عام 1997

قال الرئيس الاوكراني بيترو بوروشينكو إنه درس باللغة الروسية وكان يتحدث بها حتى عام 1997، ولم يكن يتكلم باللغة الأوكرانية قبل هذا التاريخ.

وأوضح بوروشينكو خلال لقاء مع طلاب من مدينة دنيبر أنه في طفولته تكلم لغة سورجيكي الروسية المطعمة بلكنة أوكرانية ودرس الروسية فقط في المدارس.

وأكد بوروشينكو أنه سعيد اليوم لتحدثه بالأوكرانية فقط، رغم أنه واثق من مهاراته الإملائية بكتابة اللغة الروسية ومستعد لخوض أي امتحان لإثبات ذلك.

تجدر الإشارة إلى أنه في فبراير أعلنت المحكمة الدستورية لأوكرانيا عدم دستورية القانون بشأن أساسيات سياسة اللغة، التي تنص على إمكانية استخدام اللغة الروسية في 13 فقط من أصل 27 منطقة في البلاد، كلغة إقليمية، أي أن اللغة الروسية لا تعتبر لغة رسمية في البلاد مثلما هي اللغة الأوكرانية.

وفي الوقت نفسه، وفقا لدراسة استقصائية أجرتها مؤسسة "Ilk Kucheriv" الأوكرانية للمبادرات الديمقراطية في عام 2017، فإن ثلث سكان أوكرانيا (29.9%) يؤيدون جعل اللغة الروسية لغة رسمية في البلاد.