مجلس أمناء مدينة الشروق يكشف سبب الاستقالة الجماعية (فيديو)

كشف أشرف صالح، عضو مجلس أمناء مدينة الشروق المستقيل، أسباب الاستقالة الجماعية لمجلس أمناء المدينة والتي تقدموا بها لرئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي بالأمس، مشيرا إلى أن الأمر يعود إلى حدوث العديد من حوادث السرقة والخطف بمدينة الشروق في الفترة الأخيرة بالرغم وجود كاميرات بالمدينة.

وأوضح صالح، في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" على فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أنه فوجئ بتعطيل الكاميرات ماعدا 6 فقط هي التي تعمل بالرغم من صرف الملايين على قطاع التأمين بالمدينة، بالإضافة إلى تعنت الموظفين على اطلاع مجلس الأمناء على المعلومات لمتابعة عمله ودوره الرقابي.

وطالب بضرورة حل هذه المشكلة لوقف ما يحدث من جرائم بالمدينة، لافتا إلى أن مصر مواردها محدودة نحاول استغلالها قدر الإمكان واستغلال كل جنيه لتجميل وتشجير المدينة وأن يستخدم في محله.

وكان صرح المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بأن هناك 360 وحدة سكنية (15 عمارة) بالمرحلتين الأولى والثانية بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط بمدينة الشروق، جاهزة للتسليم للفائزين بها.

وقال المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق: هناك 240 وحدة سكنية (10 عمارات، أرقام: 7 – 9 – 16 – 17 – 21 – 29 – 49 – 50 – 108 – 112) بالمرحلة الأولى، جاهزة للتسليم، موضحاً أنه سبق للجهاز البدء فى تسليم 1080 وحدة سكنية (45 عمارة) بالمرحلة الأولى بالمشروع.

وأضاف رئيس جهاز مدينة الشروق: هناك أيضاً 120 وحدة سكنية (5 عمارات، أرقام: 13 – 14 – 20 – 27 – 28) بالمرحلة الثانية، جاهزة للتسليم من يوم 16/12/2018، مشيراً إلى أنه تم التواصل مع بنك التعمير والإسكان فرع الشروق، لاتخاذ الإجراءات المُتبعة نحو تسليم الوحدات لحاجزيها.

وبشأن أسلوب استلام الوحدة السكنية، أوضح المهندس شريف الشربينى أن على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع الشروق، لسداد جميع المستحقات المالية على الوحدة، وإحضار خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد بسداد جميع المستحقات المطلوبة، ثم التوجه لمقر جهاز المدينة لأخذ محضر الاستلام، ومعه المستندات الآتية: صورة بطاقة الرقم القومى للمالك + صورة البطاقة للزوج أو الزوجة، أصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان، أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك، صورة إيصال سداد الوديعة + صورة إيصال سداد آخر قسط.