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حبس عاطل عثر بحوزته على 390 قرص ترامادول بحلوان

الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 10:33 ص
حبس عاطل عثر بحوزته على 390 قرص ترامادول بحلوان
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داليا عادل
 
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أمرت نيابة حلوان، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لحيازته على 390 قرص ترامادول مخدر بقصد الاتجار به.

 

وكانت معلومات قد وردت لضباط مباحث قسم شرطة حلوان تفيد قيام "ح.ع" 35 سنة، بالاتجار في المواد المخدرة، وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وبإعداد الأكمنة تم القبض على المتهم.

 

وعثر بحوزته على طبنجة و390 قرص ترامادول مخدر، وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار والسلاح بقصد الدفاع عن النفس.

 

وحرر محضر اللازم وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.

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