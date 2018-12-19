"مع بعض نقدر".. مبادرة لتنمية مهارات الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة بالفيوم (صور)

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لم يكن الشباب أبدًا بمعزل عن الأحداث الهامة التى مرت بها البلاد، لأنهم سواعد مصر الفتية وأملها فى مستقبل مشرق، وفى محافظة الفيوم قام مجموعة من الشباب الواعي المثقف بإطلاق مبادرة لدمج الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة خصوصًا المكفوفين وضعاف السمع فى المجتمع وتنمية مهاراتهم، فضلًا عن رفع وعى المجتمع المحيط بدور ذوى الاحتياجات الخاصة وتدريب أولياء أمورهم على كيفية التعامل معهم والاستفادة من مواهبهم وإبداعاتهم.





تقول ابتسام محمد عبد الله أحد أعضاء فريق عمل مبادرة "مع بعض نقدر"، المبادرة يتم تنفيذها تحت رعاية الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بوزارة الشباب والرياضة، وتستهدف الأطفال ذوى الإعاقة السمعية والبصرية من سن 8: 18 سنة بقرية المشرك قبلى التابعة لمركز يوسف الصديق، وتهدف إلى دمج وتنمية مهارات الأطفال ذوى الإعاقة من خلال المشاركة في الألعاب الترفيهية، والحد من تهميش الأطفال ذوي الإعاقة بقرية المشرك قبلى وتفعيل دور مراكز الشباب تجاه هؤلاء الأطفال، فضلًا عن رفع وعى عدد 20 ولى أمر بطرق تعديل السلوك.





وأضافت أن فكرة المبادرة هي دمج الأطفال ذوى الإعاقة في المجتمع وتمكينهم من التعبير عن أنفسهم من خلال المشاركة في الأنشطة الترفيهية والتعليمية والإبداعية المقدمة بمركز شباب القرية، بالإضافة إلى رفع وعي المجتمع بدور ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك من خلال الأنشطة التوعوية.





وأشارت مايسة مهدى أن أنشطة المبادرة تم تقسيمها إلى أنشطة توعوية تشمل تنفيذ لقاءات من خلال المسرح مع أولياء الأمور لتعريفهم بحقوق ذوى الإعاقة وطرق تعديل السلوك، والشراكات وتشمل التنسيق مع مركز سيتي لتنفيذ لقاء التوعية وإمداد المبادرة ببعض المنشورات والبوسترات عن ذوي الإعاقة، كما تشمل الأنشطة التنسيق مع جمعية أم المصريين للاستعانة ببعض المتطوعين لتنفيذ الأنشطة مع الأطفال، والتنسيق مع توجيه المسرح بمديرية التربية والتعليم للمساهمة فى كتابة وإخراج النص المسرحى، والمناداة وهى نشر فكرة المبادرة فى القرية عبر المدارس – المستشفيات – الأماكن العامة والوحدة المحلية.





وأضافت ولاء يوسف أنه تم تقسيم فريق عمل المبادرة وتحديد مهام منوطة بكل فرد؛ لتحقيق أقصى استفادة من خلال تنظيم العمل، موضحة أن فريق العمل يشمل أيضًا عمر عبد العليم، وكريمة مصطفى، وأنه تم تنفيذ عدد من الأنشطة ضمن المبادرة منها لقاء مع أولياء الأمور عن المساندة الأسرية، وتنفيذ عدد من الألعاب للأطفال مثل لعبة كلنا واحد، ونشاط الحواس، ونشاط تلوين الأشكال، ومسابقة جرى للصم وضعاف السمع والنطق، وعرض مسرحي عن حقوق ذوى الإعاقة.