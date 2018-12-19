كثافات مرورية أعلى محور 26 يوليو بسبب تصادم سيارتين

انتشرت صباح اليوم الأربعاء، كثافات مرورية أعلى محور 26 يوليو في الاتجاه القادم من مدينة أكتوبر نحو الطريق الدائري، بسبب تصادم سيارتين، ووجود مصابين، وانتقل رجال المرور إلى مكان الحادث.

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، تلقت بلاغًا من الخدمات المعينة أعلى المحور، بوجود حادث تصادم بين سيارتين بالقرب من مسجد الشرطة في الاتجاه نحو الطريق الدائري، ووجود مصابين، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى المستشفى، وانتشر رجال المرور بمكان الحادث لرفع حطام الحادث وتنظيم حركة المرور بالطريق.