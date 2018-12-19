خبر غير سار.. من الأرصاد للمواطنين: طقس نهاية الأسبوع شديد البرودة

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك انخفاضا في درجات الحرارة على اغلب أنحاء الجمهورية والمنتظر استمراره حتى نهاية الأسبوع لتتراوح ما بين الـ19 و20 درجة، مشيرا إلى وجود نشاط للرياح على شمال البلاد، وتكاثرا للسحب المنخفضة والمتوسطة المصحوبة بأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري وقد تصل خفيفة على القاهرة.





وأضاف "عبدالعال" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى"، اليوم الأربعاء، أن هناك شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر على الطرق، خاصة القريبة من المسطحات المائية والمزروعات، لكن من المنتظر تلاشيها مع وجود نشاط الرياح.





كما تابع أن الفترة المقبلة متوقع حدوث انخفاض أكبر في درجات الحرارة وزيادة فرص سقوط الأمطار، حيث أن هذه الظواهر من سمات فصل الشتاء.





ويسود اليوم الأربعاء، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا.





وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تنشط الرياح على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية إلى غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.





وهذا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم:





الصغرى- العظمى





القاهرة 14 20





شبين الكوم 14 20





طنطا 13 20





دمنهور 13 19





الإسكندرية 13 19





بلطيم 12 20





مطروح 11 20





السلوم 10 16





سيوة 09 19





بورسعيد 12 20





دمياط 12 20





الزقازيق 11 19





الإسماعيلية 10 20





السويس 12 20





العريش 10 21





رفح 10 20





رأس سدر 11 23





نخل 03 18





نويبع 16 21





طابا 11 19





كاترين 05 17





الطور 12 23





شرم الشيخ 17 25





الغردقة 14 24





مرسى علم 15 23





الفيوم 11 20





بني سويف 11 20





المنيا 08 20





أسيوط 07 20





سوهاج 08 21





قنا 09 21





الأقصر 09 22





أسوان 10 22





أبوسمبل 10 22





الوادي الجديد 08 24





شلاتين 16 26





أبو رماد 17 24





راس حدربة 18 23





حلايب 19 24



