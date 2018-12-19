ترامب: الجدار سيمنح بلادنا الأمن

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن الجدار الذي يعتزم بناءه على الحدود مع المكسيك سيكون له تصميم فني وأنه بمجرد اكتماله سيكون جميلاً.

وأضاف في تغريدة على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "يقول الديمقراطيون بصوت عال وواضح إنهم لا يريدون بناء جدار خرساني، لكن ما نبنيه ليس جداراً خرسانياً، بل نبني قضباناً فولاذية مصممة فنياً".

وتابع: "وبهذا الشكل سيكون من السهل الرؤية من بين القضبان، ستكون جميلة، وفي الوقت نفسه، ستمنح بلادنا الأمن الذي يستحقه مواطنونا، سيتم بناؤه بسرعة وبمجرد الانتهاء منه سيوفر لنا مليارات الدولارات كل شهر".

وكان بناء جدار مع المكسيك يمتد لأكثر من 3 آلاف كيلومتر على الحدود بين البلدين، وهو أحد الوعود الانتخابية للرئيس الأمريكي في خلال حملته في عام 2016.