إلهام شاهين تغيب عن دراما رمضان 2019

قالت الفنانة إلهام شاهين إنها من المحتمل أن تغيب عن دراما رمضان هذا العام.





وأضافت فى تصريحات صحفية، أنه عُرض عليها بالفعل سيناريو مسلسل جيد لكن حتى الآن لم تستقر على جهة الإنتاج والتوزيع مما يجعله مؤجلاً.





وأشارت إلى أن الخريطة الرمضانية هذا العام مرتبكة كثيرًا وكثير من الفنانين سيغيبون عن التليفزيون .





من ناحية أخرى تواصل إلهام شاهين التحضير لفيلم "حظر تجول" مع المخرج أمير رمسيس لبدء تصويره مع بداية العام الجديد.