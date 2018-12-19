يستهل بطل أوروبا ريال مدريد الإسباني رحلة الدفاع عن لقبه والانفراد بالرقم القياسي من خلال التتويج للمرة الرابعة والثالثة توالياً، عندما يواجه بطل آسيا كاشيما أنتلرز اليابانيد اليوم الأربعاء في أبوظبي، في نصف نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم، التي تستضيفها الإمارات.





كأس العالم للأندية.. ريال مدريد يستهل حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة نارية أمام بطل اليابان





وستكون المباراة إعادة للنهائي الذي جمع الفريقين في نسخة 2016 في اليابان، الذي انتهى لصالح ريال مدريد بعد التمديد 4-2 ( الوقت الاصلي 2-2)، بعدما حول النادي "الملكي" تأخره 1-2 إلى فوز بفضل ثلاثية لنجمه السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي غادر في الصيف إلى يوفنتوس الإيطالي.

ويطمح ريال مدريد إلى تحقيق أرقام قياسية جديدة في البطولة، وأهمها التتويج للمرة الرابعة بعد أعوام 2014 و 2016 و2017، وتخطي منافسه التقليدي برشلونة في عدد الألقاب (الفريقان يملكان 3 ألقاب حالياً)، وأن يصبح أول فريق يحرز ثلاثة ألقاب توالياً، بعد إنجازه في النسخة الماضية عندما بات أول من يدافع عن لقبه بنجاح.

وستكون البطولة فرصة للأرجنتيني سانتياغو سولاري لإهداء ريال مدريد أول الألقاب تحت قيادته، بعدما استلم مهامه مدرباً له في أكتوبر بديلاً لجولين لوبيتيغي الذي أقيل من منصبه بسبب سوء النتائج.

وكان ريال مدريد فاز على رايو فايكانو 1-0 السبت الماضي في الجولة السادسة عشرة من الدوري الإسباني، الذي يحتل فيه المركز الرابع في الترتيب برصيد 29 نقطة، وبفارق خمس نقاط عن برشلونة المتصدر.

وكان لاعب وسط ريال مدريد مودريتش اختير أفضل لاعب في نسخة 2017 في أبوظبي، ويطمح لتكرار الأمر نفسه في النسخة الحالية لينهي عام 2018 بأفضل طريقة، بعد نيله جوائز أفضل لاعب في العالم وأوروبا والكرة الذهبية، إضافة الى تتويجه أفضل لاعب في كأس العالم في روسيا.

ويتعين على بطل أوروبا الحذر من كاشيما أنتلرز الذي أحرجه في نهائي 2016، ويملك تصميماً على الثأر في النسخة الحالية.

وستكون مباراة ريال مدريد مع أنتلرز الياباني مذاعة مباشرةً وحصرياً عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بصوت المعلق حفيظ دراجي كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة الريال مع أنتلرز بطل أسيا عبر موقع الفجر الرياضي.