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رضوى الشربيني تُفجر مفاجأة حول طلاقها.. فنانة مصرية شهيرة السبب

الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 09:18 ص
رضوى الشربيني تُفجر مفاجأة حول طلاقها.. فنانة مصرية شهيرة السبب
رضوى الشربيني
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الفجر الفني
 
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كشفت الإعلامية رضوى الشربيني عن السبب الذي أدّى إلى اتخاذها لقرار الطلاق بعد مرور 7 سنوات على زواجها، وهو سماعها لأغنية المطربة شيرين عبدالوهاب "هتعمل إيه المرايا".

أكدت "رضوى"خلال لقائها في برنامج "كلام نواعم" عبر القناة الفضائية MBC1، أن هذه الأغنية كان لها أثر كبير في مراجعة حساباتها مع نفسها واتخاذها لهذا القرار. أضافت موضحة: "دخلت عشان آخد شاور ودائمًا أنا بشغل أغاني وجت أغنية شيرين هتعمل إيه لو بصيت في المرايا فأنا بسمع الجملة وأنا واقفة قدام مراية الحمام اعتقدت أنها بتغنيهالي أو بتغنيها عليا".

وأضافت: "أطول فترة شاور خدتها في حياتي كانت ساعتين وربع.. وقعدت كده وكان شريط حياتي بينعاد قدامي.. وبعد ما خلصت سألت نفسي وبعدين هتعرفي تكملي كده بقيت حياتك كلها.. فخرجت صليت استخارة.. تاني يوم قولتله طلقني".

وأكّدت أنها عانت كثيرًا في مرحلة بعد الانفصال، معلقةً: "تعبت وكنت مخبوطة على دماغي 3 شهور.. بعدها بدأت أبيع حجات عندي عشان بناتي.. وماما ربنا يخليها كانت بتساعدني".

واختتمت رضوى الشربيني: "لغاية لما بدأت أخبط على الأبواب بس تقفلت في وشي.. لحد ما ربنا شاء واشتغلت في النهاية وحققت النجاح اللي أنا فيه دلوقتي".
المزيد عن: طلاق رضوى الشربيني شيرين عبدالوهاب رضوى الشربيني الفنانة شيرين عبدالوهاب الإعلامية رضوى الشربيني
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