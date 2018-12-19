محمد هنيدي يشارك جمهوره بصورة في البانيو

نشر المخرج مجدى الهوارى أفيش جديد لمسرحيته الجديد " 3أيام x الساحل " عبر صفحته على الفيس بوك ،وظهر الفنان محمد هنيدى بطل المسرحية وهو يجلس داخل بانيو بشكل كوميدى .





ومن المقرر عرض المسرحية يوم 10 يناير القادم على مسرح فندق الموفنبيك بمدينة 6 أكتوبر.





يشارك فى بطولة العمل كل من محمد ثروت و بيومي فؤاد وأحمد فتحى وندى موسى، ويتولى إخراج العمل وإنتاجه مجدي الهواري.