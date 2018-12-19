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محمد هنيدي يشارك جمهوره بصورة في البانيو

الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 09:14 ص
محمد هنيدي يشارك جمهوره بصورة في البانيو
محمد هنيدي
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الفجر الفني
 
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نشر المخرج مجدى الهوارى أفيش جديد لمسرحيته الجديد " 3أيام x الساحل " عبر صفحته على الفيس بوك ،وظهر الفنان محمد هنيدى بطل المسرحية وهو يجلس داخل بانيو بشكل كوميدى .

ومن المقرر عرض المسرحية يوم 10 يناير القادم على مسرح فندق الموفنبيك بمدينة 6 أكتوبر.

يشارك فى بطولة العمل كل من محمد ثروت و بيومي فؤاد وأحمد فتحى وندى موسى، ويتولى إخراج العمل وإنتاجه مجدي الهواري.
محمد هنيدي يشارك جمهوره بصورة في البانيو
المزيد عن: محمد هنيدي في البانيو محمد هنيدي الفنان محمد هنيدي
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